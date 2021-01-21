День силы: как правильно загадывать желания 21 января 2021 года

День силы: как правильно загадывать желания 21 января 2021 года
Фото: Утро.ру
Нумерологи советуют провести этот день с пользой для себя

Сегодня 21 января 2021 года XXI века. Нумерологи не зря называют этот день "днем силы". По их мнению, лучшего дня для загадывания желаний не найти. 

Также нумеролог Елена Батыр посоветовала провести 21 января с пользой для себя. Например, заняться решением дел, которые долгое время не удавалось решить. Однако не стоит отправляться в далекие поездки или начинать новые проекты, уточняет "МИР24".

Нумерологи уверяют, что магическое сочетание трех цифр способно творить чудеса, ведь даты с тремя одинаковыми цифрами являются очень мощными. Более того, в следующий раз такое повторится лишь через сотню лет, поэтому упускать возможность нельзя. 

Стоит сфокусироваться на одном конкретном желании. Будет лучше, если оно не будет связано с чем-то материальным. Вместо этого помечтайте о гармонии и личном счастье. 

Также можно в эту дату загадывать не для себя, а для самых близких и родных, добавляет Dailyhoro.

Юлия МИХАЙЛОВА

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