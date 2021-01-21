Чиновник сложил полномочия по собственному желанию

Глава Пушкинского городского округа Михаил Перцев покинул свой пост в четверг, 21 января. Об этом сообщили в Главном управлении территориальной политики Московской области.

Перцев сложил полномочия по собственному желанию. Его обязанности временно будет исполнять первый заместитель главы администрации Андрей Морозов.

Михаил Перцев возглавлял муниципалитет с декабря 2019 года, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня". До этого он работал в администрации городского поселения Софрино.

