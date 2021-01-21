Украинца расстроили пенсии в Крыму

Украинца расстроили пенсии в Крыму
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
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Гражданин Незалежной назвал геноцидом народа то, что власти делают в стране

На Украине обратили внимание на существенную разницу в уровне пенсионного обеспечения в российском Крыму и в Незалежной. Об этом пожаловался житель маленького села в Харьковской области Михаил в прямом эфире телеканала "НАШ".

Мужчина дозвонился в студию и призвал власти страны выйти из фарватера Соединенных Штатов и прислушаться к тому, что "говорит Восток".

"Посмотрите, что "агрессор" в Крыму делает с нашими украинцами. Они живут гораздо лучше нас. И минимальные пенсии у них в несколько раз выше. И материнские капиталы, и коммунальные услуги с энергетикой в десятки раз ниже. Мой брат живет в Крыму, у него пенсия в восемь раз больше", – заявил Михаил.

Он добавил, что его родственник по национальности крымский татарин, а по специальности – учитель. Позвонивший заметил, что Москва разрешила использовать в школах учебники на родном языке, чего никогда за все годы суверенитета Незалежной не делал Киев.

"Россия многое делает, а не только говорит. Есть у меня родственники и в остальной России. Даже в глухих деревнях медицина и социалка в разы лучше, чем у нас", – считает мужчина.

Телезритель назвал геноцидом то, что постмайданные власти делают с народом.

В декабре прошлого года житель Винницкой области также дозвонился в прямой эфир телеканала "НАШ" и объявил Крым российским. Пожилой гражданин напомнил историю передачи региона в советские времена УССР, объявив генсека СССР Никиту Хрущева "неадекватным". А возвращение полуострова в состав России счел выбором крымчан, проголосовавших в результате всенародного референдума.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
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опять Украина и крымские пенсии, а кто смотрел сегодня новости на 1м канале, там в глубинке России аварийные дома, внутри подъездов лёд, вода течёт из труб прогнивших, и всё в счёт идёт, а нам про Украину.
Не пора ли заняться Россией, а не пенсионерами Украины.
Редакция, займись проблемами России, пересмотрите новости за сегодня, или там проблема громаднейшая или пенсионер чужой страны.
Гость
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очнулись, у хохлов Навальные взяли власть, а по сути американские агенты и действуют не в интересах Украины и ее граждан, а интересах своих наймитов США.
Гость
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Не все еще в Хохляндии мозги в унитаз спустили...
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