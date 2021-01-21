Эксперт рассказал о причинах болезни школьников Красноармейска

Санитарный врач компании ООО «Полар», которая является соисполнителем контракта на поставку питания в школы № 3 и № 4 в подмосковном Красноармейске, Ярослав Куликов заявил, что для ротавируса характерно внезапное проявление симптомов кишечной инфекции

По его словам, выводы о причинах массового заражения детей в этих учебных заведениях можно будет делать только после результатов лабораторных исследований и расшифровки возбудителя.

Куликов рассказал, что родители учеников начали обращаться за медицинской помощью во вторник. Первые симптомы появились у детей в понедельник, после чего количество школьников с признаками кишечной инфекции стало увеличиваться.

"После получения информации о заболевании детей начато эпидемиологическое расследование причин массового заболевания учащихся школ. Сотрудниками ФБУЗ ФМБА проведена проверка пищеблоков, отобраны смывы, суточные пробы готовых блюд, которые дети кушали в столовой. Замечаний к срокам годности, условиям хранения продуктов, нарушений технологии приготовления блюд не выявлено",

– уточнил санитарный врач.

По его словам, специалистами МСЧ ФМБА также проведены осмотр и лабораторное обследование сотрудников пищеблоков, а в настоящее время проводится обследование заболевших детей. При этом, как отмечает Куликов, уже регистрируются случаи заболевания в семейных очагах.

Он также объяснил, что ротавирусная инфекция имеет выраженную сезонность: заболеваемость повышается в осенние и зимние месяцы, сохраняясь на высоком уровне в декабре-марте. Зимняя сезонность связана с лучшей выживаемостью ротавируса в окружающей среде при низкой температуре. Как уточнил специалист, вирус не разрушается даже при многократном замораживании.

"Понижение температуры накануне (начала массового заражения детей – прим. ред.), обильный снегопад как раз и могли способствовать возникновению и распространению инфекции, дети катались на санках, играли в снежки", – обратил внимание эксперт.

Он объяснил, что ротавирус не погибает и при хлорировании воды. В водопроводной воде вирус выживает до 60 дней, а на различных объектах внешней среды – от 10 до 30 дней. Основным источником распространения ротавирусной инфекции, по его словам, является зараженный человек во время острого периода заболевания. Заразиться также можно и от человека, который даже не подозревает о наличии вируса в своем организме и просто является переносчиком инфекции, не чувствуя при этом никаких симптомов.

"Для ротавирусной инфекции характерно внезапное проявление симптомов кишечной инфекции, которые проходят в течение нескольких суток с момента начала заболевания, что подтверждается удовлетворительным состоянием детей, у которых симптомы появились в первые дни вспышки", – заявил врач.

Куликов также отметил, что чаще всего передача инфекции происходит фекально-оральным или контактно-бытовым путем, через грязные руки или предметы обихода. Возможна передача инфекции через воду. Из пищевых продуктов наиболее частым фактором передачи являются молоко и молочные продукты, но при приготовлении блюд на пищеблоках школ они проходят необходимую термическую обработку, и поэтому вряд ли могли послужить причиной массового заболевания детей в школах Красноармейска.

Кроме того, при факторном опросе заболевших детей выявить общий продукт, с которым дети связывают появившиеся симптомы, не удалось. По словам Куликова, все ученики называют разные блюда, которые они ели. Также не прослеживается связь с определенным приемом пищи в столовой – завтрак или обед. А среди заболевших есть дети, которые и вовсе не питались в школе.

"Учитывая эти факторы, необходимо дождаться результатов лабораторных исследований и расшифровки возбудителя", – подчеркнул специалист.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ротавирусная инфекция является причиной 25 миллионов амбулаторных обращений в год. В России заболеваемость у детей достигает 2,5 тыс. на 100 тыс., а во время вспышек – около 8-9 тыс. на 100 млн. Общая доля ротавирусной инфекции среди всех острых кишечных инфекций у детей по статистике достигает порядка 40%.

"Болеют в основном дети от 6 месяцев до 5 лет. Особенно подвержены заражению дети до 3 лет. А это дети, которые не посещают детские учреждения. А в организованных коллективах, где увеличиваются контакты между большим количеством детей в классах, общими санузлами, коридорами, данная инфекция очень быстро распространяется аэрогенным и контактно-бытовым путем, что еще раз подтверждает, что от данной инфекции никто не застрахован", – заключил Ярослав Куликов.

Напомним, по данным Минобразования Московской области, 96 учеников в школах № 3 и № 4 Красноармейска заразились кишечной инфекцией. По предварительной информации, причиной мог стать ротавирус. В настоящее время Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку

