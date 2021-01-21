Теперь официально: справедливороссы объединяются с партиями "Патриоты России" и "За правду"

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Глава "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил СМИ, что
грядет процесс объединения с партиями "Патриоты России" и "За правду". Такое решение
принял президиум центрального совета партии.
Также Миронов проинформировал, что уже запланирована дата съездов "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России". Мероприятие состоится 22 февраля. Предполагается обсуждение названия партии, а также изменения в уставе. Кроме того, планируется определиться с руководящими органами. На пост председателя предлагают самого Миронова. Сопредседателей – лидера "Патриотов России" Геннадия Семигина и возглавляющего центральный комитет партии "За правду" Захара Прилепина.
Как рассказал Миронов, короткое название предлагают такое – "Справедливая Россия – За правду". Полное же звучит так – "Социалистическая партия "Справедливая Россия – Патриоты за правду".
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