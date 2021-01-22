"Берегись, Запад": британцев шокировали закаливающиеся дети из Сибири

"Берегись, Запад": британцев шокировали закаливающиеся дети из Сибири
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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В британских СМИ активно обсуждают статью, которая рассказала, как российские дети обливаются холодной водой в мороз. Опубликованный материал буквально поверг британцев в шок.

The Daily Mail объяснил читателям, что закаливание укрепляет иммунитет и является профилактикой инфекционных заболеваний. Таблоид не забыл приложить фотографии и видео, на которых маленькие дети из Сибири стоят в нижнем белье на улице и выливают на себя большие ведра ледяной воды. 

При этом представители детского сада объяснили, как проходит процедура. В первую очередь, они отметили, что детей "не допускают" к закаливанию в том случае, если температура на улице ниже -25. Перед этим девочки и мальчики греются в сауне. 

"Боже мой, я бы даже не вышла при таких условиях! Крутые ребята, действительно крутые!", "Эти дети такие крутые, что если они плохо себя ведут, их заставляют сидеть в жарком классе в качестве наказания", "Безусловно, упражнение по формированию характера", "За этим стоит очень хорошая наука – берегись, Запад",

– написали пораженные британцы в обсуждениях. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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