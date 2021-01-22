В российской истории уже случались "немецкие пациенты", целью которых было лишить страну стабильности, напомнил певец

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров призвал всех в нынешний сложный период не раскачивать лодку, а объединиться вокруг лидера.

По его мнению, сейчас "блогеры" и "новички" привлекают к себе внимание с помощью разных шоу. Но с этим пора заканчивать, поскольку подобные "дровосеки", заигравшись, даже не замечают, как от их рук "летят щепки человеческих жизней".

"У нас уже был один "немецкий" пациент в истории, все помнят к чему это привело",

– написал Киркоров в "Инстаграме", намекая на Владимира Ленина, которому в 1917 г. помогала Германия.

Певец призвал людей собираться не на митингах, а на концертах.

"Предлагаю всем "обнулиться"! Блогерам и другим "новичкам" предлагаю закончить играть в серьезные игры", – написал Киркоров.

Ранее сторонники Алексея Навального начали активную агитацию интернете, в том числе соцсетях с подростковой аудиторией, за проведение массовой акции протеста.