Нужны стакан и вода: как быстро очистить вареное яйцо

Нужны стакан и вода: как быстро очистить вареное яйцо
Фото: imagebroker/Ralph Kerpa/www.globallookpress.com
Способов убрать скорлупу несколько

Очистить вареное яйцо иногда не так просто. Тем более, когда нужно сделать это быстро.

Способов убрать скорлупу несколько. Однако самым действенным был и остается один, используя который, можно справиться с задачей меньше чем за минуту.

Как быстро очистить вареное яйцо

Вначале яйцо надо сварить. Затем, налив в стакан воды, опустить в него яйцо. 

После этого следует плотно накрыть стакан ладонью и потрясти его. Делать это лучше над раковиной – чтобы не пришлось вытирать пролившуюся на стол или пол воду.

Спустя несколько мгновений скорлупа ослабеет и сломается настолько, что сама сползет, будто кожа с ящерицы. А в стакане покажется почти чистое яйцо. Промыв под проточной водой, его можно съесть или порезать в салат.

Ранее "Утро.ру" подсказало  быстрый и легкий способ очистить кальмара. Используя его, можно справиться с непростым делом за несколько секунд. 


Полина ДОРОЖКИНА

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