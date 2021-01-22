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Очистить вареное яйцо иногда не так просто. Тем более, когда нужно сделать это быстро.
Способов убрать скорлупу несколько. Однако самым действенным был и остается один, используя который, можно справиться с задачей меньше чем за минуту.
Как быстро очистить вареное яйцо
Вначале яйцо надо сварить. Затем, налив в стакан воды, опустить в него яйцо.
После этого следует плотно накрыть стакан ладонью и потрясти его. Делать это лучше над раковиной – чтобы не пришлось вытирать пролившуюся на стол или пол воду.
Спустя несколько мгновений скорлупа ослабеет и сломается настолько, что сама сползет, будто кожа с ящерицы. А в стакане покажется почти чистое яйцо. Промыв под проточной водой, его можно съесть или порезать в салат.
Ранее "Утро.ру" подсказало быстрый и легкий способ очистить кальмара. Используя его, можно справиться с непростым делом за несколько секунд.
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