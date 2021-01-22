Чтобы обобрать жителей нашей страны, злоумышленники пугают их чуть ли не тюрьмой

В России появился новый вид мошенничества. Об этом предупредили в Центральном банке.

Злоумышленники наживаются, пугая граждан несуществующей уголовной ответственностью. Происходит это следующим образом.

Преступник звонит клиенту банка и, назвавшись сотрудником полиции, сообщает, что на того, по заявлению ЦБ, заведено уголовное дело. После этого у ошарашенного человека выспрашивают его данные – личные, о платежных картах и совершенных операциях.

Раздобыв всю информацию, злодеи крадут деньги со счетов россиян. Такие случаи установлены Министерством внутренних дел и Центробанком. Их количество растет, отметили в регуляторе.

Телефонные аферисты активизировались. МВД обратилось к жителям страны с просьбой быть внимательнее. Они должны помнить, что, если звонит незнакомец и говорит о возбуждении уголовного дела, он не кто иной, как мошенник, так как о подобном по телефону не информируют – гражданину присылают домой официальную повестку о вызове в отдел полиции, пояснили в ведомстве.

Также можно легко проверить, на самом ли деле человек с названной им во время беседы фамилией – полицейский. Стоит лишь позвонить в дежурную часть подразделения, которое он указал. И, наконец, сообщать по телефону свои данные или информацию платежной карты вообще нельзя.

Ранее стало известно, как мошенники крадут средства с депозитов. Преступники быстро подстроились под цифровизацию банковских предложений.

В предновогодний период злоумышленники придумали оригинальный способ мошенничества. Они решили сыграть на жадности людей, предложив оформить выгодный "предпраздничный" вклад - под беспрецедентно высокую ставку.

