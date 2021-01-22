Бразильский шаман предсказал скорое "очищение" планеты от коронавируса

Бразильский шаман предсказал скорое "очищение" планеты от коронавируса
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вирус удастся победить уже в этом году

Постепенно пандемия коронавируса отступает. Особый вклад в это внесло появление вакцин. Бразильский гуру Бабалориша Пай Паулиньо де Огум Шороке решил сделать прогноз и рассказал, когда же Земля окончательно избавиться от злополучного вируса. 

Шаман назвал 2021 год временем "исцеления и очищения", поэтому уже в последний зимний месяц пандемия начнет отступать. Число заболевших будет постепенно уменьшаться, а врачи смогут найти эффективный способ лечения инфицированных. 

Гуру также рассказал, что текущий год пройдет под покровительством бразильского бога Оскалы и богини моря Йеманджи, пишет "Собеседник". Высшие существа принесут на Землю любовь, доброту и веру в то, что все будет хорошо.  

"Единственным способом борьбы с опасными вирусом должно стать понимание того, что мы все – единый народ", – уверяет Бабалориша. 

Он призвал воспитывать в себе всеобщую любовь ко всему живому, быть сострадательнее и не отказывать в помощи. 

Ухудшения ситуации в 2021 году не стоит, потому что уже с середины февраля ситуация с пандемией улучшится во всем мире. 

Ранее Мария Шукшина рассказала о старинном пророчестве, которое предсказало, что Россия будет спасена лишь в 2024 году. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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