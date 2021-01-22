Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
Постепенно пандемия коронавируса отступает. Особый вклад в это внесло появление вакцин. Бразильский гуру Бабалориша Пай Паулиньо де Огум Шороке решил сделать прогноз и рассказал, когда же Земля окончательно избавиться от злополучного вируса.
Шаман назвал 2021 год временем "исцеления и очищения", поэтому уже в последний зимний месяц пандемия начнет отступать. Число заболевших будет постепенно уменьшаться, а врачи смогут найти эффективный способ лечения инфицированных.
Гуру также рассказал, что текущий год пройдет под покровительством бразильского бога Оскалы и богини моря Йеманджи, пишет "Собеседник". Высшие существа принесут на Землю любовь, доброту и веру в то, что все будет хорошо.
"Единственным способом борьбы с опасными вирусом должно стать понимание того, что мы все – единый народ", – уверяет Бабалориша.
Он призвал воспитывать в себе всеобщую любовь ко всему живому, быть сострадательнее и не отказывать в помощи.
Ухудшения ситуации в 2021 году не стоит, потому что уже с середины февраля ситуация с пандемией улучшится во всем мире.
Ранее Мария Шукшина рассказала о старинном пророчестве, которое предсказало, что Россия будет спасена лишь в 2024 году.
В числе перманентных угроз для американцев – наша страна
Разбирательство может продлиться до конца 2021 года