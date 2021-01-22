Вирус удастся победить уже в этом году

Постепенно пандемия коронавируса отступает. Особый вклад в это внесло появление вакцин. Бразильский гуру Бабалориша Пай Паулиньо де Огум Шороке решил сделать прогноз и рассказал, когда же Земля окончательно избавиться от злополучного вируса.

Шаман назвал 2021 год временем "исцеления и очищения", поэтому уже в последний зимний месяц пандемия начнет отступать. Число заболевших будет постепенно уменьшаться, а врачи смогут найти эффективный способ лечения инфицированных.

Гуру также рассказал, что текущий год пройдет под покровительством бразильского бога Оскалы и богини моря Йеманджи, пишет "Собеседник". Высшие существа принесут на Землю любовь, доброту и веру в то, что все будет хорошо.

"Единственным способом борьбы с опасными вирусом должно стать понимание того, что мы все – единый народ", – уверяет Бабалориша.

Он призвал воспитывать в себе всеобщую любовь ко всему живому, быть сострадательнее и не отказывать в помощи.

Ухудшения ситуации в 2021 году не стоит, потому что уже с середины февраля ситуация с пандемией улучшится во всем мире.

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