Подростков агитируют "потусоваться" на митингах, умалчивая о последствиях

Попытка устроить провокацию, скрываясь за спинами детей, - это подлость. Так прокомментировал руководитель общественного движения "За безопасность" в Санкт-Петербурге Дмитрий Курдесов агитацию подростков выйти на митинг в поддержку Алексея Навального.

Блогера отправили в СИЗО на 30 суток за нарушение режима условного отбывания наказания. Его сторонники объявили об организации акции протеста 23 января. Но своих сил у них оказалось недостаточно – они решили завлечь на несогласованное мероприятие детей. В популярных в молодежных кругах соцсетях пошла агитация, в частности, началось вирусное распространение роликов в TikTok, где подростков зовут выйти на улицы 23 января.

"Все ученики школ в курсе предстоящих событий, и многие воспринимают это как приглашение на "веселую тусовку", где можно будет проявить себя, "оторваться по полной",

– предупреждают в Ассоциации родительских комитетов и сообществ. Там уверены – дети нужны организаторам акции для громких провокаций. Такое "пушечное мясо" в виде несовершеннолетних, сознанием и поведением которых еще так легко манипулировать.

"Привлечение несовершеннолетних – это подло. Я не политик, но когда люди преследуют свои политические цели и набирают себе политические очки, используя детей, прячутся за спинами несовершеннолетних – это подло",

– говорит Курдесов, подчеркивая, что свою точку зрения выражает не только как общественный деятель, но, прежде всего, как отец.

Многие пользуются ложным представлением, что подростку "ничего не будет" за участие в несогласованном массовом мероприятии. Это не так. Во-первых, задержать могут любого участника несанкционированного митинга. Наказание за это будет наложено в соответствии со ст. 20.2 Кодекса об административных нарушениях. А уж если случится столкновение с представителем правоохранительных органов, это уже статья Уголовного кодекса.

Более того, задержанных несовершеннолетних не смогут выпустить без присутствия родителей или других официальных представителей. До их приезда в отделение МВД человека младше 18 лет отправят в спецприемник, где он может находиться до 30 суток.

Угроза жизни и здоровью, которой подвергается подросток в агрессивной толпе, – тоже весьма реальна.

"Это самая большая наша боль и беда, когда выходят на акции несовершеннолетние. Дети больше всего подвержены любым воздействиям. Если толкнуть ребенка, то он может упасть, в отличие от взрослого, который удержится на ногах. Дети теряются, не знают, что делать. Они не знают ни УК, ни УПК. У нас и взрослые-то их не знают",

– приводит АБН мнение зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евы Меркачевой.

Понятно, что сами несовершеннолетние об этом не думают. Им кажется, что это такой пример героизма – выйти на митинг, покричать лозунги. Но последствия могут быть очень печальными.

Родители, берегите детей! Политика – дело взрослых.