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Сегодня в Подмосковье ожидается туман с худшением видимости 300-800 метров. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минтранса.
По прогнозу, туман будет находиться в активной фазе до девяти часов вечера. Опасную ситуацию на дороге создаст и возможная гололедица, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Жителей и гостей области призвали пользоваться общественным транспортом, а в том случае, если это невозможно, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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