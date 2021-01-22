Жителей Подмосковья предупредили о плотном тумане

Также на дорогах возможна гололедица

Сегодня в Подмосковье ожидается туман с худшением видимости 300-800 метров. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минтранса. 

По прогнозу, туман будет находиться в активной фазе до девяти часов вечера. Опасную ситуацию на дороге создаст и возможная гололедица, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Жителей и гостей области призвали пользоваться общественным транспортом, а в том случае, если это невозможно, соблюдать дистанцию и скоростной режим. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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