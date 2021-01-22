Материальная помощь некоторым категориям граждан РФ будет повышена

Часть россиян начнет получать с 1 февраля 2021 г. ежемесячное денежное пособие в размере 4 тыс. 378 рублей. Это обусловлено индексацией социальных пособий гражданам.

С 1 февраля в России повысятся выплаты льготникам, которые имеют право на социальную помощь и прибавку в виде ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Традиционно данные пособия индексируются со второго месяца года на размер инфляции в предыдущем году. По официальным данным, в 2020 г. инфляция составила 4,9%. Соответственно, получатели ЕДВ и соцпособий могут сами рассчитать, какая сумма будет приходит им на счет с 1 февраля.

Так, участники Великой отечественной войны в 2020 г. получали прибавку в размере 4173 руб. 97 копеек. Соответственно, индексация на 4,9% даст дополнительно 204,5 рубля. Таким образом, участники ВОВ в 2021 г. могут рассчитывать на 4378,49 руб. в месяц.

Важно понимать, что данное повышение не является индексацией пенсии. Неработающим пенсионерам уже дали прибавку с 1 января на 6,3%. Социальные пенсии планируется поднять с 1 апреля. Так что сейчас речь именно о денежных пособиях от государства.

Ранее соответствующее предложение об индексации матпомощи россиянам подготовило Минтруда и соцзащиты.