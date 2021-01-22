Выплата 4378 рублей в месяц: кто и когда получит

Выплата 4378 рублей в месяц: кто и когда получит
Фото: Allexander Makarov/Russian Look/www.globallookpress.com
Материальная помощь некоторым категориям граждан РФ будет повышена

Часть россиян начнет получать с 1 февраля 2021 г. ежемесячное денежное пособие в размере 4 тыс. 378 рублей.  Это обусловлено индексацией социальных пособий гражданам.

С 1 февраля в России повысятся выплаты льготникам, которые имеют право на социальную помощь и прибавку в виде ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Традиционно данные пособия индексируются со второго месяца года на размер инфляции в предыдущем году. По официальным данным, в 2020 г. инфляция составила 4,9%. Соответственно, получатели ЕДВ и соцпособий могут сами рассчитать, какая сумма будет приходит им на счет с 1 февраля.

Так, участники Великой отечественной войны в 2020 г. получали прибавку в размере 4173 руб. 97 копеек. Соответственно, индексация на 4,9% даст дополнительно 204,5 рубля. Таким образом, участники ВОВ в 2021 г. могут рассчитывать на 4378,49 руб. в месяц.

Важно понимать, что данное повышение не является индексацией пенсии. Неработающим пенсионерам уже дали прибавку с 1 января на 6,3%. Социальные пенсии планируется поднять с 1 апреля. Так что сейчас речь именно о денежных пособиях от государства.

Ранее соответствующее предложение об индексации матпомощи россиянам подготовило Минтруда и соцзащиты. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
Ответить
А сколько надбавка участникам куликовского сражения?
Гость
Ответить
ого ! 60 баксов целых !
1
новости партнеров

Какие страны США будут считать врагами при любой власти: прогноз эксперта

В числе перманентных угроз для американцев – наша страна

Немцы заморозили строительство "Северного потока-2" на неопределенное время

Разбирательство может продлиться до конца 2021 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей