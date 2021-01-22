В ПФР напомнили о новом порядке выплат пенсий в 2021 году

В ПФР напомнили о новом порядке выплат пенсий в 2021 году
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Названы категории граждан с правом получать выплаты от государства раньше установленного срока

Россияне, работающие при вредных и опасных трудовых условиях, учителя и медики, а также ряд представителей творческой сферы вместе с жителями Севера могут отправиться на пенсию раньше срока. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Как отметили в ПФР, для значительной части населения возраст для досрочного выхода на заслуженный отдых не изменил своих границ. Речь идет о категории льготников, к которым можно отнести шахтеров, сотрудников спасательных служб, а также остальных представителей профдеятельности, связанной с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда.

Работодатели обязаны выплатить для указанных категорий дополнительный взнос, необходимый для пенсионного страхования. Основная часть таких льготников, как и в прежние времена, выходит на пенсию по достижении 50 лет для женщин и 55 для мужчин.

Также на досрочную отставку по трудовой выслуге право имеют медики, педагоги и ряд представителей творческой сферы по достижении необходимого возраста. В таком случае размер государственных выплат оформляется в соответствии с переходным периодом по повышению возраста выхода на пенсию. Он начинает действовать, когда работник приобретает необходимую возрастную выслугу. К примеру, выработавший нужный стаж в апреле этого года школьный педагог может отправиться на заслуженный отдых ровно через три года.

Жители Севера отправляются на досрочную пенсию на пять лет раньше, однако в соответствии с новыми возрастными условиями. Стаж в этом регионе составляет 20 лет (15 лет в пределах Крайнего Севера), сообщили в ПФР.

Ранее Пенсионный фонд назвал категории граждан, которые могут оформить досрочно страховую пенсию.

Егор МАЛКОВ

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