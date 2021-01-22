Можно потерять жилье: россиян предупредили о новом риске при покупке квартиры

Можно потерять жилье: россиян предупредили о новом риске при покупке квартиры
Фото: АГН Москва
Новая опасность грозит тысячам покупателей

В последние годы на российском рынке жилья участились случаи мошенничества с квартирами. Особенно рискованно приобретать недвижимость в незавершенных строениях, сообщил представитель Ассоциации юристов России Вячеслав Голенев.

По словам специалиста, многие граждане приобретают квартиры не у самих застройщиков, а у физлиц путем заключения договора о переуступке прав на долевое участие. При этом малая часть любителей подобных "авантюр" осознает, что такое решение чревато серьезными правовыми последствиями.

К примеру, если сам продавец состоял в браке во время продажи, а согласие его супруги в договоре отсутствует, какое-то время спустя она будет вправе подать судебный иск о признании сделки недействительной. Сам истец при этом, вероятнее всего, начнет утверждать, что был лишен прав помимо своей воли.

Приобретение жилья у физлиц путем покупки прав стало в последнее время массовым явлением, заявляет Голенев. А активная выдача ипотечных кредитов банками лишь подогревает желание клиентов. В России также действуют отдельные льготные программы в рамках жилстроительства.

Однако, напомнил специалист, при приобретении недвижимости по переуступке прав договора долевого участия человек лишается возможности воспользоваться льготными условиями для кредита. Сами риски никуда не исчезают: к примеру, на следующий день несчастный покупатель может узнать, что продавец оказался недееспособным, а потому не имел права совершать сделок с семейным имуществом.

Весьма распространена следующая ситуация: в интернете "гуляет" огромное количество объявлений о продаже квартир в строящемся доме, а продавцами чаще всего оказываются частные лица. Посредники успели приобрести подешевле недвижимость в строении, а теперь желают продать квартиру на более выгодных для себя условиях. При этом продавцы требуют написать в договоре сумму в два раза меньше, чтобы избежать рисков уплаты налогов с продажи, что также чревато рисками для покупателя, передает "Российская газета".

Ранее экономисты рассказали об опасности неграмотного оформления ипотеки при покупке квартиры.

Егор МАЛКОВ

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