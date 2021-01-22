Зачем производитель "Ингавирина" вкладывает деньги в западные фонды

Зачем производитель "Ингавирина" вкладывает деньги в западные фонды
Фото: pixabay.com
Представители компании игнорируют неудобные вопросы о последствиях лекарства

Совладелец "Валента фарм" и экс-глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Дмитрий Рейхарт решил вложить в зарубежные фармкомпании около $20 миллионов. Бывший чиновник, который также является совладельцем бренда "Ингавирин", обещает вкладчикам за два года увеличить их вложения в десять раз, сообщает "Коммерсант". Однако за инвестиционной кампанией может скрываться вывод денег за границу, полагают журналисты.

Ранее Рейхарт занимался выпуском лекарства "Дикарбамин", которое позиционировалось как стимулятор кроветворения при лечении онкологии. В 2014 году регистрацию препарата отменили, его перестали производить. В продажу поступил иммуномодулятор "Ингавирин", который по составу практически не отличается от "Дикарбамина": в новом противовирусном лекарстве лишь уменьшили объем действующего вещества на 10%.

Позже в эфире программы "Жить здорово!" врач Филипп Кузьменко заявил, что "Ингавирин" для здорового человека может обернуться серьезными последствиями – привести к раку крови. Производитель ситуацию никак не прокомментировал.

Журналист Максим Кононенко со ссылкой на "Кремлевского мамковеда" решил задать вопросы. Их приводит "Независимая газета":

1. "Дикарбамин" был строго рецептурным препаратом до его запрета. Почему "Ингавирин" с таким же действующим веществом и минимальной разницей в массе действующего вещества – безрецептурный?

2. "Дикарбамин" был противопоказан детям и беременным женщинам. В обновленной инструкции к препарату вы пишите, что "Ингавирин" можно и маленьким детям. На основании каких исследований вами было принято подобное решение?

3. Ранее в инструкции к препарату было рекомендовано принять 7 таблеток за курс лечения, теперь – 10. При этом дозировка действующего вещества не изменилась. Это раньше "недолечивали" или теперь "перелечиваете"? Было бы интересно услышать ответы от представителей "Валента-Фарм".

Петицию с требованием проверить "Ингавирин" на Change.org подписали уже более 5 тыс. человек. Тем временем, производители по-прежнему молчат. Не исключено, что за дело возьмутся Минздрав или Следственный комитет.

Карина СИРАЗОВА

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