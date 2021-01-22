В NASA летящий к планете объект назвали потенциально опасным

Сегодня, 22 января, мимо нашей планеты пролетит астероид 2020 YE5 длиной около 30 м. Космический объект пройдет от Земли на расстоянии 437 тыс. км – почти впритирку, как отмечают астрономы. Именно поэтому в NASA посчитали, что космический объект может стать угрозой для всего живого на нашей планете. Однако ученые РАН с этим не согласны.

"Хоть и редко, но все же на таком расстоянии космические объекты пролетают несколько раз в год",

– сообщил профессор Дмитрий Вибе. По его словам, земное притяжение действительно изменит траекторию астероида, но не настолько, чтобы он в итоге столкнулся с нашей планетой.

Астероид 2020 YE5, обнаруженный в прошлом году, летит к Земле со стороны Марса с огромной скоростью – 10 км/с. При этом, по словам старшего научного сотрудника Института астрономии РАН Сергея Нароенкова, уже завтра с нашей планетой сблизится еще один астероид, причем в десять раз крупнее 2020 YE5. Но и он никакой опасности представлять не будет, заверил ученый в беседе с РИА ФАН.

Ранее в NASA предупреждали о пяти направляющихся к Земле астероидах.