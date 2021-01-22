Власти Москвы предостерегли от участия в массовых акций в условиях ковида

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Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям города, призвав воздержаться от участия в незаконном митинге 23 января. По словам градочанальника, проведение массовых мероприятий в текущей эпидемиологической ситуации приведет к ухудшению обстановки с коронавирусом.
Глава города отметил, что ранее власти отменили
некоторые ограничения, связанные с распространением инфекции. Причиной было
улучшение динамики заболеваемости. В это же время в ряде европейских государств
складывается весьма непростая ситуация в виде жестких ограничений с
установлением комендантского часа и дефицита мест в больницах.
"Мы обязаны строго соблюдать рекомендации врачей. Это важно, чтобы мы смогли как можно быстрее победить пандемию", – отметил Собянин.
Мэр Москвы добавил, что в условиях важности сохранения жизней и здоровья жителей столицы недопустимо призывать несовершеннолетних на незаконные акции. По словам главы города, на эту ситуацию стоит обратить внимание родителям, чьи дети могут рисковать в угоду провокаторам.
Градоначальник призвал воздержаться организаторов от проведения митинга, предупредив, что правоохранительные органы займутся обеспечением порядка на улицах города, передает ТВЦ.
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