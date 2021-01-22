Власти Москвы предостерегли от участия в массовых акций в условиях ковида

Власти Москвы предостерегли от участия в массовых акций в условиях ковида
Сергей Собянин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Градоначальник напомнил о необходимости соблюдать противоэпидемиологические меры

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям города, призвав воздержаться от участия в незаконном митинге 23 января. По словам градочанальника, проведение массовых мероприятий в текущей эпидемиологической ситуации приведет к ухудшению обстановки с коронавирусом.

Глава города отметил, что ранее власти отменили некоторые ограничения, связанные с распространением инфекции. Причиной было улучшение динамики заболеваемости. В это же время в ряде европейских государств складывается весьма непростая ситуация в виде жестких ограничений с установлением комендантского часа и дефицита мест в больницах.

"Мы обязаны строго соблюдать рекомендации врачей. Это важно, чтобы мы смогли как можно быстрее победить пандемию", – отметил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в условиях важности сохранения жизней и здоровья жителей столицы недопустимо призывать несовершеннолетних на незаконные акции. По словам главы города, на эту ситуацию стоит обратить внимание родителям, чьи дети могут рисковать в угоду провокаторам.

Градоначальник призвал воздержаться организаторов от проведения митинга, предупредив, что правоохранительные органы займутся обеспечением порядка на улицах города, передает ТВЦ.

Егор МАЛКОВ

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Мазай
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Ну что сложного в подлизывании <цензура> бункерного деда, зато знакомые мною гордятся)
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