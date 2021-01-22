Американские госструктуры начали массовый уголовный процесс против оппозиции

Руководство социальной сети Facebook предоставило ФБР данные об интернет-пользователях, принимавших участие в штурме Капитолия. Речь идет о доступе к личной переписке.

Так, в распоряжение СМИ поступила информация об ордере на обыск в учетной записи К. Келли, жителя Нью-Йорка. После того, как в Facebook появились фотографии пользователя, сделанные во время штурма Капитолия, Федеральное бюро запросило информацию о Келли, включая его IP-адрес, личные сообщения, номер телефона и почтовый адрес в Google.

По истории IP-журнала фигуранта, предоставленной Facebook, видно, что 6 января Келли выехал из Нью-Йорка в Силвер-Спринг, штат Мэриленд, недалеко от Вашингтона, округ Колумбия. Как отмечает Forbes, уже выдан орден на арест американца.

Член совета директоров Facebook Шерил Сэндберг утверждает, что организация протестов перед штурмом происходила в основном на непопулярных сайтах. Впоследствии появились доказательства о том, что многочисленные аккаунты в платформе Facebook также использовались для организации протеста.

По информации Forbes, Минюст США уже успел выдвинуть множество обвинений в отношении лиц, планировавших свой визит в Вашингтон и размещавших соответствующую информацию в соцсетях.