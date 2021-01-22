АНО "Диалог" проведет в России конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций"

АНО "Диалог" проведет в России конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций"
Фото: pixabay.com
В стране готовят новых кадров для управления онлайн-процессами

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Диалог" при поддержке "Россия – страна возможностей" займется проведением конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций", в котором выступят 25 тыс. россиян. В финальной части состязания, которое проведут при поддержке президентской платформы "Россия – страна возможностей", окажутся лишь 300 участников, из которых выберут только 70 победителей.

Для участия в конкурсе требуется достижение совершеннолетия, наличие среднего образования и один реализованный проект. Победители получат возможность трудоустройства в пресс-службах администраций региональных властей и правительства РФ, а также в самом "Диалоге".

Курирование конкурса взял на себя первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, а также вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 

Как отмечают "Ведомости", цель конкурса заключается в привлечении новых кадров, способных управлять онлайн-процессами. Конкурс является плановым мероприятием в рамках программной стратегии по поддержке профсообществ.

Егор МАЛКОВ

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