В Общественной палате призвали оградить детей от несогласованных акций

В Общественной палате призвали оградить детей от несогласованных акций
Лидия Михеева. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нельзя допускать манипулирования людьми, высказалась секретарь ОПРФ

В Общественной палате обеспокоились призывами к участию школьников в несанкционированных мероприятиях, которые распространяются в социальных сетях. Заслуженный юрист и секретарь ОПРФ Лидия Михеева призвала оградить детей от манипуляций и не допускать их к акциям протеста.

Она упомянула, что в семьях наверняка обсуждается сложившаяся ситуация, а родители рассказывают детям о последствиях, которые может повлечь участие в несогласованном мероприятии. Михеева заключила:

"Любое манипулирование людьми не может быть одобрено, тем более когда это манипулирование детьми".

Ее слова опубликованы на сайте ОПРФ.

Карина СИРАЗОВА

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