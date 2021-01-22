В Общественной палате призвали оградить детей от несогласованных акций

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В Общественной палате обеспокоились призывами к участию школьников в несанкционированных мероприятиях, которые распространяются в социальных сетях. Заслуженный юрист и секретарь ОПРФ Лидия Михеева призвала оградить детей от манипуляций и не допускать их к акциям протеста.
Она упомянула, что в семьях наверняка обсуждается сложившаяся ситуация, а родители рассказывают детям о последствиях, которые может повлечь участие в несогласованном мероприятии. Михеева заключила:
"Любое манипулирование людьми не может быть одобрено, тем более когда это манипулирование детьми".
Ее слова опубликованы на сайте ОПРФ.
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