В Общественной палате призвали оградить детей от несогласованных акций

Нельзя допускать манипулирования людьми, высказалась секретарь ОПРФ

В Общественной палате обеспокоились призывами к участию школьников в несанкционированных мероприятиях, которые распространяются в социальных сетях. Заслуженный юрист и секретарь ОПРФ Лидия Михеева призвала оградить детей от манипуляций и не допускать их к акциям протеста.

Она упомянула, что в семьях наверняка обсуждается сложившаяся ситуация, а родители рассказывают детям о последствиях, которые может повлечь участие в несогласованном мероприятии. Михеева заключила:

"Любое манипулирование людьми не может быть одобрено, тем более когда это манипулирование детьми".

Ее слова опубликованы на сайте ОПРФ.