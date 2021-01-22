Метод превратит процесс сбора урожая в приятное занятие

Наверняка многие огородники сталкивались с такой проблемой – если посадить огурцы на открытом грунте и не подвязать их, со временем они сильно разрастутся, заняв лишние грядки. Кроме того, крайне неудобно впоследствии собирать урожай – стебли сильно колются. Выход из ситуации есть – посадить овощи методом елочки.

Последовательность действий

Заранее подготовьте лунку для огурцов. Прорыхлите и удобрите почву – для этого понадобится компост и зола.

В центр лунки вкопайте металлическую трубу длиной не менее трех метров. Чтобы конструкция прочно стояла на своем месте, вбейте под землю метр арматуры.

Вокруг основания выкопайте еще 9-10 лунок и поместите туда семена. Присыпьте их землей и обильно полейте. Теперь остается ждать всходов.

К верхней части трубы приварите специальные крючки. Их количество должно быть равно числу лунок.

Как только появятся первые ростки, разместите рядом с ними колышки. Возьмите веревку, один из ее концов привяжите к крючку, а другой – к деревянному стержню. То же самое сделайте и с другими колышками.

Важно первое время подвязывать огуречные плети, направляя их вверх. Потом они сами будут тянуться к солнцу.

Подобный метод позволит сэкономить пространство и превратить процесс сбора огурцов в приятное занятие.

Ранее "Утро.ру" поделилось еще одним методом посадки огурцов.