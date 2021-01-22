Займут мало места: как правильно посадить огурцы

Займут мало места: как посадить огурцы по-новому
Фото: www.globallookpress.com
Метод превратит процесс сбора урожая в приятное занятие

Наверняка многие огородники сталкивались с такой проблемой – если посадить огурцы на открытом грунте и не подвязать их, со временем они сильно разрастутся, заняв лишние грядки. Кроме того, крайне неудобно впоследствии собирать урожай – стебли сильно колются. Выход из ситуации есть – посадить овощи методом елочки.

Последовательность действий

Заранее подготовьте лунку для огурцов. Прорыхлите и удобрите почву – для этого понадобится компост и зола.

В центр лунки вкопайте металлическую трубу длиной не менее трех метров. Чтобы конструкция прочно стояла на своем месте, вбейте под землю метр арматуры.

Вокруг основания выкопайте еще 9-10 лунок и поместите туда семена. Присыпьте их землей и обильно полейте. Теперь остается ждать всходов.

К верхней части трубы приварите специальные крючки. Их количество должно быть равно числу лунок.

Как только появятся первые ростки, разместите рядом с ними колышки. Возьмите веревку, один из ее концов привяжите к крючку, а другой – к деревянному стержню. То же самое сделайте и с другими колышками.

Важно первое время подвязывать огуречные плети, направляя их вверх. Потом они сами будут тянуться к солнцу.

Подобный метод позволит сэкономить пространство и превратить процесс сбора огурцов в приятное занятие. 

Ранее "Утро.ру" поделилось еще одним методом посадки огурцов. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

НАТО требует от России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

Североатлантический блок пытается принять в организацию Грузию

ЦРУ уличили в попытке выкрасть из России технологию гиперзвука

Попытка вывоза деталей была пресечена российскими спецслужбами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей