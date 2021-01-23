Умер первый главком ВМФ России

Причины гибели неизвестны

Скончался первый главнокомандующий Военно-морским флотом России в 1992-1997 годах Феликс Громов. Ем было 83 года. 

О кончине военного сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин РИА "Новости". Он рассказал, что Громов умер у себя на даче. Причины смерти не сообщаются. 

Пока время и место прощания с военоначальником не определено. Позже решение вынесет комиссия. 

Роман ИГНАТОВ

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