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Скончался первый главнокомандующий Военно-морским флотом России в 1992-1997 годах Феликс Громов. Ем было 83 года.
О кончине военного сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин РИА "Новости". Он рассказал, что Громов умер у себя на даче. Причины смерти не сообщаются.
Пока время и место прощания с военоначальником не определено. Позже решение вынесет комиссия.
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