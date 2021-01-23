Самолет Шойгу перехватили над Бангладешем - СМИ

Подобные проблемы с российским бортом возникли впервые

Вчера, 22 января, власти не пустили в воздушное пространство Бангладеш российский самолет Ил-62 86572, который, по данным СМИ, находится в распоряжении главы Министерства обороны России Сергея Шойгу.

Самолет развернули в воздушном пространстве Бангладеш, заставив покинуть границы государства, пишет Avia.pro. В связи с чем было принято такое решение – не сообщается.

Российское воздушное судно ответило на требование, покинув воздушное пространство государства. По данным мониторинговых ресурсов, самолету пришлось лететь в точку назначения через ВП Индии.

"Самолёт направлялся в сторону Тайланда-Вьетнама-Филиппин. Напомню, что несколькими днями ранее в этом же направлении пролетел борт ВКС России Ил-62 86572", – указывает издание.

Раньше проблем с использованием воздушного пространства Бангладеш российскими воздушными судами не возникало. Пока власти никак не объяснили эти действия.