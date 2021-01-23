Самолет Шойгу перехватили над Бангладешем - СМИ

Самолет Шойгу перехватили над Бангладешем - СМИ
Сергей Шойгу. Фото: Olga Sokolova/Russian Look/www.globallookpress.com
Подобные проблемы с российским бортом возникли впервые

Вчера, 22 января, власти не пустили в воздушное пространство Бангладеш российский самолет Ил-62 86572, который, по данным СМИ, находится в распоряжении главы Министерства обороны России Сергея Шойгу. 

Самолет развернули в воздушном пространстве Бангладеш, заставив покинуть границы государства, пишет Avia.pro. В связи с чем было принято такое решение – не сообщается. 

Российское воздушное судно ответило на требование, покинув воздушное пространство государства. По данным мониторинговых ресурсов, самолету пришлось лететь в точку назначения через ВП Индии. 

"Самолёт направлялся в сторону Тайланда-Вьетнама-Филиппин. Напомню, что несколькими днями ранее в этом же направлении пролетел борт ВКС России Ил-62 86572", – указывает издание. 

Раньше проблем с использованием воздушного пространства Бангладеш российскими воздушными судами не возникало. Пока власти никак не объяснили эти действия. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость Влад
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А Бенгладеш это что такое, это вроде бы даже и не собачка Моська, а чего лает то. Эй там не будите лихо пока оно тихо.
М
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Гость
Чего объяснять, ворюги нигде не нужны.
вы члены опг свинодержавы зря стараетесь,по воровству с вами ни кто не сравнится,ладно разворовали собственную цветущую усср так и деньги мвф со свистом пролетают сразу в карманы вальцманов яценюков и прочей своры
*это мне.это тебе,это снова тебе,это опять тебе.баа так этоже мой размерчик...*
сиди и не высовывай пятак свой свин
Гость
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Долбоёпы вроде тебя ниже лежащий гость на хъй вобще в этой жизни не нужны, бандерский <цензура>
Гость
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Чего объяснять, ворюги нигде не нужны.
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