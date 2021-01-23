В России предложили ужесточить наказание за привлечение к незаконным акциям несовершеннолетних

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Наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги следует ужесточить. Такое мнение озвучила руководитель исполнительного комитета общероссийского движения "Корпус" "За чистые выборы" Алена Булгакова. Общественник считает, что оппозиция в этой ситуации ведет себя наравне с "фашистами в годы Великой Отечественной войны".
По словам Булгаковой, стремление организаторов акций использовать детей было ожидаемо. Она напомнила, что на протяжении нескольких дней в социальных сетях шла реклама на аудиторию несовершеннолетних.
"Среди моих знакомых есть родители, дети которых подверглись манипуляциям. Пойти на митинг призывали девочку 10 лет", – заявила общественник в беседе с Дни.ру.
Она считает, что женщинами и детьми прикрываютя только фашисты. Булгакова подчеркнула, что такие люди пытаются всеми средствами добиться результата для того, чтобы отчитаться перез западными покровителями.
В пример Булгакова привела незаконные акции в Приморском крае, где оппозиционеры прятались за детьми и пытались провоцировать полицию.
"Поскольку понимали, что правоохранители не будут трогать детей, а если будут, то получится "красивая картинка", – констатировала общественник.
По ее мнению, в России должны ужесточить наказание за вовлечение несовершеннолетних в подобные акции вплоть до уголовного наказания.
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