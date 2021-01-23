Процесс, скорее всего, пройдет в несколько этапов

Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии – на данный момент в России их около 7,3 миллионов. Документ планируется подготовить к 1 февраля, однако вопрос о том, сколько правительству придется потратить на выплаты, остается открытым. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов назвал наиболее вероятные варианты развития событий.

По словам эксперта, общее число работающих пенсионеров колеблется от 18 до 30%, поэтому точную сумму назвать сложно. Скорее всего, на индексацию понадобится около 100-150 млрд руб. в год. При этом процесс могут проводить по-разному: с промежутком, например, за три года или проиндексировать выплаты за текущий год, а потом доплатить за предыдущие.

"Ранее прорабатывалось три сценария: индексировать все разом, провести индексацию поэтапно и ограничиться индексацией только за этот год",

-рассказал ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников. Он считает, что правительство потратит на индексацию от 240 млрд до триллиона рублей. При этом сумма, по мнению специалиста, вполне реальная, пишет "Московский комсомолец".



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