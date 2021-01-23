Росгвардия начала угощать москвичей горячим чаем с печеньем

Росгвардия начала угощать москвичей горячим чаем с печеньем
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Желающие могут взять напиток в пункте напротив столичной мэрии

В центре Москвы сотрудники Росгвардии в центре Москвы начали раздавать горячий чай и печение. Пункт развернули на Тверской улице напротив мэрии. Угоститься напитком может любой желающий, сообщают корреспонденты с места событий.

Сотрудники Росгвардии ведут себя доброжелательно, отмечают СМИ. Как пишет "Общественная служба новостей", собравшимся в центре москвичам по громкоговорителю напоминают о соблюдении социальной дистанции.

Напомним, что ранее в Сети появились сообщения о проведении акции сегодня, 23 января, в связи с задержанием Алексея Навального. В МВД предупредили об отвественности за участие в несанкционированном мероприятии.

В полиции сообщили, что попытка провести несогласованную акцию будет расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Также правоохранители пообещали принять меры в случае провокации со стороны участников. В пресс-службе Генпрокуратуры добавили: полиция, в первую очередь, направлена на принятие предупредительных мер, однако виновные будут привлечены к административной ответственности при наличии оснований.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Фемида
Ответить
Grumbler
Что такое "печение", жертва ЕГЭ и ТП по жизни, Карина? Ответь, двоечница куева?
убейся об стол обсосок недоделанный.
Grumbler
Ответить
Что такое "печение", жертва ЕГЭ и ТП по жизни, Карина? Ответь, двоечница куева?
1
новости партнеров

В России раскрыли уязвимые места США

Вашингтон проигрывает Москве в области вооружения

Новый преемник Меркель озвучил позицию по России

Политик указал на зависимость от отношений с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей