Росгвардия начала угощать москвичей горячим чаем с печеньем

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В центре Москвы сотрудники Росгвардии в центре Москвы начали раздавать горячий чай и печение. Пункт развернули на Тверской улице напротив мэрии. Угоститься напитком может любой желающий, сообщают корреспонденты с места событий.
Сотрудники Росгвардии ведут себя доброжелательно, отмечают СМИ. Как пишет "Общественная служба новостей", собравшимся в центре москвичам по громкоговорителю напоминают о соблюдении социальной дистанции.
Напомним, что ранее в Сети появились сообщения о проведении акции сегодня, 23 января, в связи с задержанием Алексея Навального. В МВД предупредили об отвественности за участие в несанкционированном мероприятии.
В полиции сообщили, что попытка провести несогласованную акцию будет расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Также правоохранители пообещали принять меры в случае провокации со стороны участников. В пресс-службе Генпрокуратуры добавили: полиция, в первую очередь, направлена на принятие предупредительных мер, однако виновные будут привлечены к административной ответственности при наличии оснований.
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