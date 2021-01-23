Росгвардия начала угощать москвичей горячим чаем с печеньем

Желающие могут взять напиток в пункте напротив столичной мэрии

В центре Москвы сотрудники Росгвардии в центре Москвы начали раздавать горячий чай и печение. Пункт развернули на Тверской улице напротив мэрии. Угоститься напитком может любой желающий, сообщают корреспонденты с места событий.

Сотрудники Росгвардии ведут себя доброжелательно, отмечают СМИ. Как пишет "Общественная служба новостей", собравшимся в центре москвичам по громкоговорителю напоминают о соблюдении социальной дистанции.

Напомним, что ранее в Сети появились сообщения о проведении акции сегодня, 23 января, в связи с задержанием Алексея Навального. В МВД предупредили об отвественности за участие в несанкционированном мероприятии.

В полиции сообщили, что попытка провести несогласованную акцию будет расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Также правоохранители пообещали принять меры в случае провокации со стороны участников. В пресс-службе Генпрокуратуры добавили: полиция, в первую очередь, направлена на принятие предупредительных мер, однако виновные будут привлечены к административной ответственности при наличии оснований.