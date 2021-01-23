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Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое предположительно может достроить "Северный поток – 2", прибыло в немецкий порт Висмар.
Об этом свидетельствуют данные сурвиса по отслеживанию судов MarineTraffic. "Академик Черский" начал движение 21 января. До этого судно около недели простояло в порту в Калининграде.
В то же время другой российский трубоукладчик, "Фортуна", по-прежнему находится в районе недостроенного участка "Северного потока – 2" к югу от датского острова Борнхольм.
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