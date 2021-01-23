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Александр Брод, являющийся членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, высказался о поведении полицейский в Москве во время несанкционированного митинга. По его оценки, сотрудники вели себя по отношению к протестующим корректно.
Он указал, что московские полицейские раздавали медицинские маски участникам акции, призывали их разойтись и разъясняли ответственность, предусмотренную законодательством.
"Это говорит о том, что полицейские проявляли внимание", – подчеркнул он.
Член СПЧ напомнил, что в тех же Франции, Германии и США полиция начинала без всяких предупреждений применять водометы, резиновые палки и слезоточивый газ. Поэтому в данном случае сравнение в пользу российских силовиков.
Брод сообщил, что представители СПЧ внимательно следят за происходящим на несанкционированных митингах по всей стране, указав, что по всем резонансным задержаниям и жалобам будут разбираться юристы и правозащитники.
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