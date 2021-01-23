Член Совета отметил, что правозащитники вели себя корректно

Александр Брод, являющийся членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, высказался о поведении полицейский в Москве во время несанкционированного митинга. По его оценки, сотрудники вели себя по отношению к протестующим корректно.

Он указал, что московские полицейские раздавали медицинские маски участникам акции, призывали их разойтись и разъясняли ответственность, предусмотренную законодательством.

"Это говорит о том, что полицейские проявляли внимание", – подчеркнул он.

Член СПЧ напомнил, что в тех же Франции, Германии и США полиция начинала без всяких предупреждений применять водометы, резиновые палки и слезоточивый газ. Поэтому в данном случае сравнение в пользу российских силовиков.

Брод сообщил, что представители СПЧ внимательно следят за происходящим на несанкционированных митингах по всей стране, указав, что по всем резонансным задержаниям и жалобам будут разбираться юристы и правозащитники.