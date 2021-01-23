В СПЧ оценили поведение полицейских во время незаконной акции в Москве

В СПЧ оценили поведение полицейских во время незаконной акции в Москве
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Член Совета отметил, что правозащитники вели себя корректно

Александр Брод, являющийся членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, высказался о поведении полицейский в Москве во время несанкционированного митинга. По его оценки, сотрудники вели себя по отношению к протестующим корректно. 

Он указал, что московские полицейские раздавали медицинские маски участникам акции, призывали их разойтись и разъясняли ответственность, предусмотренную законодательством. 

"Это говорит о том, что полицейские проявляли внимание", – подчеркнул он. 

Член СПЧ напомнил, что в тех же Франции, Германии и США полиция начинала без всяких предупреждений применять водометы, резиновые палки и слезоточивый газ. Поэтому в данном случае сравнение в пользу российских силовиков. 

Брод сообщил, что представители СПЧ внимательно следят за происходящим на несанкционированных митингах по всей стране, указав, что по всем резонансным задержаниям и жалобам будут разбираться юристы и правозащитники.

Роман ИГНАТОВ

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