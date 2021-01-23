На Пушкинской площади начались провокации против полиции

На Пушкинской площади начались провокации против полиции
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Об этом сообщают СМИ

В центре Москвы участники несанкционированного митинга начали устраивать провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщают СМИ. 

Как пишет АГН "Москва" со ссылкой на собственного корреспондента, находящегося на Пушкинской площади, провокаторы начали бросать в сотрудников бутылки и фаеры.

Накануне проведения незаконной акции сотрудники полиции неоднократно предупреждали организаторов и вероятных участников о недопущении нарушений законов. 

Генпрокуратура параллельно потребовала заблокировать все призывы посетить запрещенные акции, которые распространялись в социальных сетях. 

Роман ИГНАТОВ

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