Жену Навального задержали в центре Москвы за участие в незаконном митинге

Супруга оппозиционера показала фото из автозака

Юлию Навальную задержали во время протестной акции в центре Москвы. Об этом сообщила сама супруга оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится под арестом.

Жена политика пришла на Пушкинскую площадь около 15:00. Приблизительно через полчаса появились сообщения о ее задержании. "Российский диалог" пишет, что это произошло в начале Большой Дмитровки.

"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке",

– написала Навальная в "Инстаграм", опубликовав фото.

Сейчас в Москве начались столкновения участников акции с правоохранителями.