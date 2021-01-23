Жену Навального задержали в центре Москвы за участие в незаконном митинге

Супруга оппозиционера показала фото из автозака

Юлию Навальную задержали во время протестной акции в центре Москвы. Об этом сообщила сама супруга оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится под арестом.

Жена политика пришла на Пушкинскую площадь около 15:00. Приблизительно через полчаса появились сообщения о ее задержании. "Российский диалог" пишет, что это произошло в начале Большой Дмитровки.

"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке",

написала Навальная в "Инстаграм", опубликовав фото.

Сейчас в Москве начались столкновения участников акции с правоохранителями.

Карина СИРАЗОВА

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