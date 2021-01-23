Жену Навального задержали в центре Москвы за участие в незаконном митинге

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Юлию Навальную задержали во время протестной акции в центре Москвы. Об этом сообщила сама супруга оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится под арестом.
Жена политика пришла на Пушкинскую площадь около 15:00. Приблизительно через полчаса появились сообщения о ее задержании. "Российский диалог" пишет, что это произошло в начале Большой Дмитровки.
"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке",
– написала Навальная в "Инстаграм", опубликовав фото.
Сейчас в Москве начались столкновения участников акции с правоохранителями.
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