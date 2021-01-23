Прокуратура Петербурга проверит нарушения во время митингов

Также будут проверены действия сотрудников правопорядка

Прокуратура г. Санкт-Петербурга организовала проверки по фактам нарушений, допущенных в ходе проведения несанкционированных митингов, говорится в заявлении на сайте ведомства.



Сотрудники прокуратуры проверят действия сотрудников правоохранительных органов города, обеспечивающих правопорядок, а также по факту применения физической силы в отношении женщины.