Прокуратура Петербурга проверит нарушения во время митингов

Также будут проверены действия сотрудников правопорядка

Прокуратура г. Санкт-Петербурга организовала проверки по фактам нарушений, допущенных в ходе проведения несанкционированных митингов, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Сотрудники прокуратуры проверят действия сотрудников правоохранительных органов города, обеспечивающих правопорядок, а также по факту применения физической силы в отношении женщины.

Анна СОРОКИНА

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