Детский омбудсмен рассказала о задержанных во время митингов несовершеннолетних

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Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что на акциях протеста по всей стране задержали 300 несовершеннолетних. Она также отметила, что из них около 70 в Москве и 30 в Санкт-Петербурге.
Ранее ряд общественников заявили о том, что организаторы митингов в России вовлекают в них детей. Так, руководитель исполнительного комитета общероссийского движения "Корпус" "За чистые выборы" Алена Булгакова считает, что необходимо ужесточать наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции.
Поведение организаторов незаконных акций общественник сравнила с действиями фашистов, которые прикрывались женщинами и детьми.
В пример Булгакова привела незаконные акции в Приморском крае, где оппозиционеры прятались за детьми и пытались провоцировать полицию. "Поскольку понимали, что правоохранители не будут трогать детей, а если будут, то получится "красивая картинка", – констатировала общественник.
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