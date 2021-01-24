Перемены коснутся водителей и тех, кто получает пособия

Совсем скоро закончится первый месяц 2021-го. С 1 февраля многих россиян ждут перемены.

Так, по традиции, с этого числа увеличатся соцвыплаты. По приказу Минтруда, пособия и компенсации проиндексируют на 4,9%. Именно на столько выросли цены в 2020-м, согласно Росстату.

Ежемесячная денежная выплата, которую получают 15 млн россиян, увеличится. Эта мера коснется инвалидов, ветеранов боевых действий и других льготников. Социальные услуги, типа обеспечения лекарствами, входящими в ЕДВ, тоже проиндексируют.

Изменения затронут и бизнес. Теперь любые новые требования будут вступать в силу лишь дважды в год – 1 марта и 1 сентября. Однако до их начала действия должно пройти 90 дней после публикации законопроекта. Эта мера позволит предпринимателям подготовиться к новым правилам, которые теперь не будут вводиться так часто.

Водителям, которые захотят тюнинговать свои машины или устанавливать допоборудование, придется сначала обращаться в специальную лабораторию. Она же выдаст разрешение на ремонт, данные нужно внести в реестр Минэкономразвития и передать ГИБДД. Затем можно будет заниматься тюнингом машины, но после – опять идти в лабораторию на испытания, затем – вносить данные в реестр, проходить техосмотр, отдавать документы ГИББД.

А вот большегрузы станут платить через систему "Платон" больше за езду по федеральным трассам. За километр дороги – 2,34 рубля.

Те компании, которые хранят шины, должны до 1 марта промаркировать их и внести данные в систему "Честный знак". Иначе продавать и хранить их будет нельзя.

С 13 февраля восстановленное молоко вновь будет признано молочной продукцией, а не напитком.

В феврале также закончатся льготные условия продления договора аренды государственных и муниципальных земельных участков, пишет "Российская газета".