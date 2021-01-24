Некоторые товары могут исчезнуть с полок, считает экономист

Власти России задумались о заморозке цен на макароны, яйца и картофель, как это уже было с сахаром и масло. Некоторые эксперты опасаются, что мера приведет к подорожанию этих продуктов.

К такому выводу пришел директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Он также полагает, что производители будут прибегать не только к увеличению цены на товары и их аналоги. Также качество продуктов может снизиться, как и объем производства.

Экономист Антон Любич считает, что производители будут повышать цены на другие свои продукты, чтобы компенсировать убытки от продажи тех товаров, которые находятся в заморозке. С ним не согласен экономист Константин Юрченко. Однако этот эксперт не исключает того, что регулирование стоимости товаров приведет к их дефициту, потому что производители могут покинуть рынок из-за плохих условий, пишет URA.RU.