В столичных больницах нет пострадавших в несанкционированных акциях

Стационарное лечение никому не потребовалось

Накануне, 23 января в приемные отделения московских больниц попали 29 человек прямиком с несанкционированных митингов. Всем им врачи оказали необходимую медицинскую помощь. При этом ни один пострадавший не нуждался в дальнейшем лечении в палате. Сейчас же в больницах никого из этих людей не осталось.

Как сообщается на сайте mosgorzdrav, руководитель столичного Роспотребнадзора ранее уже обращала внимание на то, что эпидемиологическая ситуация может ухудшиться из-за массовых акций.

Приложение "Социальный мониторинг" позволило узнать, что на Пушкинской площади, где прошла несанкционированная акция, были 19 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Специалисты зафиксировали факт нарушения этими людьми карантина и режима самоизоляции.

Департамент здравоохранения Москвы напоминает, что важно соблюдать меры безопасности, чтобы предотвратить заражение коронавирусом. При симптомах ОРВИ необходимо не выходить на улицу и не лечиться самостоятельно.