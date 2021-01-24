В столичных больницах нет пострадавших в несанкционированных акциях

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Накануне, 23 января в приемные отделения московских больниц попали 29 человек прямиком с несанкционированных митингов. Всем им врачи оказали необходимую медицинскую помощь. При этом ни один пострадавший не нуждался в дальнейшем лечении в палате. Сейчас же в больницах никого из этих людей не осталось.
Как сообщается на сайте mosgorzdrav, руководитель столичного Роспотребнадзора ранее уже обращала внимание на то, что эпидемиологическая ситуация может ухудшиться из-за массовых акций.
Приложение "Социальный мониторинг" позволило узнать, что на Пушкинской площади, где прошла несанкционированная акция, были 19 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Специалисты зафиксировали факт нарушения этими людьми карантина и режима самоизоляции.
Департамент здравоохранения Москвы напоминает, что важно соблюдать меры безопасности, чтобы предотвратить заражение коронавирусом. При симптомах ОРВИ необходимо не выходить на улицу и не лечиться самостоятельно.
По оценке специалиста, курс может сильно обвалиться
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