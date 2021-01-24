Девушка была готова на все ради приватного общения с Батькой

Интернет облетел снимок, где восторженная фанатка целует белорусского лидера Александра Лукашенко. Позже девушка призналась: ей пришлось пойти на кражу ради того, чтобы прижаться к губам главнокомандующего.



Громкая история случилась после хоккейного матча на стадионе "Олимпик-арена". Активистке по имени Юлия удалось пробраться на лед вместе с Лукашенко. Девушка несколько раз обняла своего кумира и поцеловала его. Все происходило на глазах у восторженной публики.

Позже Юлия рассказала, как сумела добраться до первого лица государства. Девушке подсобила пресс-секретарь Батьки Наталья Эйсмонт. Юлия попросила Наталью организовать фото с президентом, и та обещала помочь, но с одним условием: активной участнице митингов "За Батьку" нужно было где-то раздобыть коньки. В итоге девушка стащила специализированную обувку у кого-то из хоккеистов. Потом, правда, вернула.

Юля не скрывала свой восторг от встречи с Александром Лукашенко.

"Мне осталось родить третьего, четвертого, пятого ребенка и все – жизнь прожита не зря", – делится переполняющими ее эмоциями минчанка.

Ролик с откровениями активистки опубликован на ютуб-канале "Пряхин".

К слову, недавно в интернете появилось видео, на котором облаянный псом Лукашенко погрузился в прорубь.