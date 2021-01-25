Укладка труб в водах Дании возобновилась

СМИ сообщили о возобновлении строительства российского газопровода. Работы по укладке труб ведет баржа "Фортуна". Как заявили репортерам в компании Nord Stream 2, строительство ведется в соответствии с полученными согласованиями. Об этом пишет РИА ФАН.



Напомним, ранее депутаты Европарламента утвердили резолюцию, в которой требуют остановить реализацию проекта. Под санкциями "Северный поток – 2" находится с конца 2019 года. После введения первых ограничительных мер в декабре строительство остановилось на целый год, напоминает URA.RU.

Отметим, что ранее в "Газпроме" признали, что строительство газопровода может быть остановлено на неопределенное время из-за политического давления на Россию.

Шансы достроить "Северный поток – 2" оценили эксперты. Ряд из них ранее заявили, что проект, вероятно, удастся реализовать. Однако по завершении строительства с газопроводом могут начаться проблемы на фоне санкций.

