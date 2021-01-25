Санкции не помеха: "Северный поток – 2" достраивают

Санкции не помеха: "Северный поток – 2" достраивают
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Укладка труб в водах Дании возобновилась

СМИ сообщили о возобновлении строительства российского газопровода. Работы по укладке труб ведет баржа "Фортуна". Как заявили репортерам в компании Nord Stream 2, строительство ведется в соответствии с полученными согласованиями. Об этом пишет РИА ФАН.

Напомним, ранее депутаты Европарламента утвердили резолюцию, в которой требуют остановить реализацию проекта. Под санкциями "Северный поток – 2" находится с конца 2019 года. После введения первых ограничительных мер в декабре строительство остановилось на целый год, напоминает URA.RU.

Отметим, что ранее в "Газпроме" признали, что строительство газопровода может быть остановлено на неопределенное время из-за политического давления на Россию.

Шансы достроить "Северный поток – 2" оценили эксперты. Ряд из них ранее заявили, что проект, вероятно, удастся реализовать. Однако по завершении строительства с газопроводом могут начаться проблемы на фоне санкций. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Хозяин а не гость
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Немцам газ (дешевый) необходим для промышленности, для развития. Они атомную энергетику прикрыли из-за зеленых. Политика пиндосов, выражающаяся в глобальном сдерживании РФ, им мешает. Придут к власти АДГ, Сара Вагенкнехт- красотка и пиндостан пролетит!
Гость
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В каклосрани началась мощносрань с самого утра, 100500 писунов будут писать на сайт и под себя, от расстройства.
Гость
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В Каклосрани национальная трагедия от такой новости.
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