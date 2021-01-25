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СМИ сообщили о
возобновлении строительства российского газопровода. Работы по укладке труб
ведет баржа "Фортуна". Как заявили репортерам в компании Nord Stream 2,
строительство ведется в соответствии с полученными согласованиями. Об этом
пишет РИА ФАН.
Напомним, ранее депутаты Европарламента утвердили резолюцию, в которой требуют остановить реализацию проекта. Под санкциями "Северный поток – 2" находится с конца 2019 года. После введения первых ограничительных мер в декабре строительство остановилось на целый год, напоминает URA.RU.
Отметим, что ранее в "Газпроме" признали, что строительство газопровода может быть остановлено на неопределенное время из-за политического давления на Россию.
Шансы достроить "Северный поток – 2"
оценили эксперты. Ряд из них ранее заявили, что проект, вероятно, удастся
реализовать. Однако по завершении строительства с газопроводом могут начаться проблемы на фоне санкций.
По оценке специалиста, курс может сильно обвалиться
Политик указал на зависимость от отношений с Москвой