Назван быстрый способ узнать размер пенсии

Назван быстрый способ узнать размер пенсии
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Выписку о социальных выплатах можно получить онлайн

Узнать о размере своей пенсии можно, не выходя из дома. Как получить справку онлайн, рассказали сотрудники Пенсионного фонда.

Чтобы выяснить сумму начислений, необходимо в личном кабинете на сайте ПФР зайти в раздел "Пенсии" и выбрать услугу "Заказать справку (выписку) о назначенных пенсиях и социальных выплатах".

Данные поступят в режиме реального времени и будут подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. В справке будут указаны ФИО, дата рождения, СНИЛС, наименование подразделения ПФР, дата выдачи справки и размер назначенных выплат.

В ведомстве подчеркнули, что у работающих пенсионеров в документе будут прописаны два размера льгот: та сумма, которую пенсионер будет получать после увольнения, и та, которую ему выплачивают на данный момент. Об этом пишет "Колыма.ru".

Ранее стало известно, что выплаты работающим пенсионерам также будут проиндексированы. Эксперты объяснили, как будет происходить этот процесс.

Карина СИРАЗОВА

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