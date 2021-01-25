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Узнать о размере своей пенсии можно, не выходя из дома. Как получить справку онлайн, рассказали сотрудники Пенсионного фонда.
Чтобы выяснить сумму начислений, необходимо в личном кабинете на сайте ПФР зайти в раздел "Пенсии" и выбрать услугу "Заказать справку (выписку) о назначенных пенсиях и социальных выплатах".
Данные поступят в режиме реального времени и будут подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. В справке будут указаны ФИО, дата рождения, СНИЛС, наименование подразделения ПФР, дата выдачи справки и размер назначенных выплат.
В ведомстве подчеркнули, что у работающих пенсионеров в документе будут прописаны два размера льгот: та сумма, которую пенсионер будет получать после увольнения, и та, которую ему выплачивают на данный момент. Об этом пишет "Колыма.ru".
Ранее стало известно, что выплаты работающим пенсионерам также будут проиндексированы. Эксперты объяснили, как будет происходить этот процесс.
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