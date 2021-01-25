СМИ: россиянам придется раскошелиться на новые счетчики

СМИ: россиянам придется раскошелиться на новые счетчики
Фото: Андрей Любимов/АГН Москва
Власти могут обязать население выложить деньги из своего кармана за несоблюдение стандартов

По меньшей мере 1 млн счетчиков, установленных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, могли быть установлены незаконным способом. Причина заключается в отсутствии используемого для них стандарта передачи данных NB-IoT (Narrowband Internet of Things) в перечне, где содержатся допустимые варианты для систем и приборов учета электроэнергии.

В распоряжение СМИ попало коллективное письмо от компаний МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2, направленное на имя заместителя главы Минцифры Олега Иванова. Операторы решили предупредить правительство о вероятном риске, так как утвержденный Министерством цифровых технологий приказ признает систему NB-Fi единственным способом передачи данных для учета ЖКУ.

Многие операторы оказывают услуги на основе NB-IoT, считая NB-Fi небезопасным. Первый вариант используется для устройств с низким объемом передачи данных, из-за чего более экономичен. Тем не менее, такая технология отсутствует в перечне возможных способов учета электроэнергии, отмечает "Коммерсант". Операторы объяснили властям, что популярный среди населения протокол работает в частотах, у которых отсутствует лицензия.

По информации Ura.ru, правительство утвердило в конце прошлого года перечень протоколов для передачи данных связи счетчиков, установив стандарт NB-Fi. Министерство цифровых технологий напомнило, что опубликованный список пока что носит лишь рекомендательный характер.

Егор МАЛКОВ

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