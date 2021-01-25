Экс-глава МИД Украины раскритиковал западные СМИ за "российский Крым"

Политик намерен бороться за деоккупацию полуострова

Павел Климкин на личной странице в "Фейсбук" высказался о ситуации с Крымом. Бывшего министра иностранных дел Украины беспокоит тот факт, что на Западе полуостров начали называть российским.

Климкин отметил, что ведущие мировые СМИ в своих материалах признали Крым российским, что совсем не нравится украинцу.

"Почти одновременно это прозвучало в новостях Первого немецкого канала и на Би-Би-Си", – заявил политик.

Экс-глава МИД Украины назвал это "реальной проблемой". Ведь новости с упоминанием "российского Крыма" распространяют серьезные информагентства, имеющие влияние на мировой арене.

По мнению Павла, Незалежная должна еще раз поднять вопрос о деоккупации полуострова, проработав его с ведущими поставщиками информации. Климкин добавил – окончательное признание Крыма российским будет означать, что рано или поздно прозвучит призыв ослабить антироссийские санкции.

Госдеятель также заявил, что запуск "Крымской платформы" – это непростая, но правильная миссия. Напомним, в августе в рамках проекта Украина обсудит тему, касающуюся возвращения Крыма.

Ранее появилась информация, что на Украине потребовали срочно отключиться от единой с Россией энергосистемы.