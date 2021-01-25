Есть простой и надежный способ сделать это без помощи мужчин и подручных средств

Ситуация, когда нужно что-то срочно нарезать, а ножи затупились и работать ими трудно, знакома многим хозяйкам. Выходов есть несколько.

Легко попросить о помощи мужчин. Или воспользоваться точилкой, камнем. Однако первые не всегда есть рядом, а вторых может не оказаться под рукой. Однако выход из такого положения есть. И за несколько минут ножи в самом деле станут идеально острыми, как новые.

Как быстро заточить ножи

Для этого нужно взять керамическую посуду – чашку или тарелку – без сколов, смоченные или нет, не важно. По краям одной или заднему ободку другой медленными движениями надо провести лезвием ножа несколько раз, двигая от рукоятки к кончику с обеих сторон.

Минута – две таких действий, и нож становится острым. После такой заточки он мгновенно режет лист бумаги на весу, овощи и что угодно.

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