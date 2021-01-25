С такой задачей можно справиться за полчаса

Многие хозяйки по собственному опыту знают, как непросто избавиться от загрязнений на чайнике – и снаружи, и внутри. Каждая пользуется для этого своим проверенным способом.

Одни стараются делают это с помощью специальных чистящих средств, другие – применяя то, что под рукой. При этом тратится много времени и сил.

Между тем отмыть накипь и кальциевый налет, образующиеся из-за некачественной воды, а также нагар от пламени и жир можно всего за полчаса. И без всякого вреда.

Как полностью очистить чайник

Вначале нужно смешать 3 ст. л. соды, 2 ст. л. перекиси водорода и столько же жидкого моющего средства. Полученную кашицу следует нанести на чайник и оставить минут на десять.

Затем надо почистить его снаружи губкой. Делать это тщательно, не спеша, минут 15. Внешние стенки стали как новенькие.

После этого, промыв чайник теплой водой с содой, стоит налить в него 100 мл столового уксуса и теплой воды до краев. И, поставив на плиту, закипятить содержимое.

В заключение нужно слить уксусный раствор и сполоснуть чайник проточной водой. Он станет блестеть и снаружи, и изнутри.

Ранее сообщалось, как очистить чайник от накипи без химии. Для этого потребуются лимон, картофельные очистки, огуречный рассол или сладкий газированный напиток.

