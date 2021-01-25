В Москве зафиксировали новый температурный рекорд

Предыдущий рекорд был побит в 2002-м году

В Москве побит температурный рекорд для 25 января. Об этом сообщили синоптики портала "Метеоновости".

По данным специалистов, в 4 утра температура воздуха в районе ВДНХ поднялась до +3,8°C.

"Пал прежний максимум для 25 января, который составлял 3,6 градуса и принадлежал 2002 году", – говорится в публикации.

Синоптики предупреждают, что ситуация может измениться к концу дня. Поэтому об окончательном рекорде будут говорить вечером, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Анастасия ГОРЮНОВА

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