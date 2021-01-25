Доллар и евро упали

Курс американской валюты опустился до 74,68 рубля

На открытии торгов Московской биржи было зафиксировано снижение курса доллара и евро.

К 10:01 по московскому времени доллар подешевел на 42 копейки, достигнув отметки в 74,88 рубля. Курс евро снизился на 55 копеек – до 91,07 рубля.

К 10:20 наблюдалось усиление падения американской и европейской валют. Курс доллара был на уровне 74,68 рубля, а евро – 90,94 рубля.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Согласно данным торговой площадки, к 10:24 индекс Мосбиржи достиг отметки в 3420,96 пункта, индекс РТС – отметки в 1443,26 пункта.  

Ранее стало известно о том, что доллар и фунт выбыли из списка выгодных инвестиций. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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