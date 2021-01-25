Зеленский остался в одиночестве в день рождения

Зеленский остался в одиночестве в день рождения
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Президенту Украины исполнилось 43 года

Утро праздничного дня Владимир Зеленский провел в одиночестве, занимаясь спортом. Президент поделился снимком из пустого зала в соцсетях.

Политик сфотографировался на фоне тренажеров в спортивной форме – майке и шортах. Как отметил сам Зеленский, кадр был сделан в 7 часов утра. "43 по паспорту. 30 в душе", – написал президент Украины в "Инстаграм".

"Молодой тигр", "С днем рождения, наш президент", "Спортсмен", – поздравили Зеленского в комментариях. Но некоторые подписчики принялись критиковать политика и в праздник: "15 по уму", "Смотри не импичнись", "Тарифы снизь, именинник".

Как пишут украинские СМИ, сегодня Зеленского ждет неприятный подарок – сразу в нескольких городах пройдут митинги. Источник в силовых структурах сообщил, что днем около Офиса президента запланирован "тарифный майдан", вызванный энергокризисом в стране. А вечером в Киеве готовят шествие памяти "Небесной сотни" – погибших во время протестов 2013 – 2014 годов.

Организаторами акций стали общественные и политические организации. "Страна.ua" передает, что на митинге будут присутствовать и националисты.

Напомним, на Украине начались волнения из-за повышения цен на ЖКХ. 10 января вспыхнули акции протеста.

Карина СИРАЗОВА

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