Глава полуострова заявил, что поводов для оптимизма нет

Власти Крыма рассчитывают на "худшую ситуацию" из-за обмеления водохранилищ в пределах полуострова. Такое заявление сделал сегодня, 25 января, глава республики Сергей Аксенов, выступая на заседании штаба по ситуации с водой в регионе.

По словам политического деятеля, в настоящее время оптимистичные варианты для решения проблем с водоснабжением отсутствуют. Мнение синоптиков разделено: эксперты не могут дать конкретный прогноз по дальнейшему развитию ситуации.

По этой причине, отметил Аксенов, власти готовятся либо к тому, что водоснабжение в Крыму либо ухудшится, либо же останется на прежнем уровне. Также глава Крыма заявил о необходимости продолжать деятельность по разработке подземных источников, призвав прекратить надеяться на снежные осадки.

Глава "Воды Крыма" Владимир Баженов заявил, выступая на заседании оперштаба по ситуации, что притоки в водохранилища минимальны настолько, что вариант с осадками даже не стоит принимать во внимание, отмечает "Интерфакс".

Ранее о проблеме с водоснабжением в Крыму ранее высказался заместитель главы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров, заявивший о том, что на восстановление подачи воды со стороны Украина надеяться явно не стоит.