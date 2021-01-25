Готовимся к худшему: Аксенов оценил ситуацию с водой в Крыму

Готовимся к худшему: Аксенов оценил ситуацию с водой в Крыму
Сергей Аксенов. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава полуострова заявил, что поводов для оптимизма нет

Власти Крыма рассчитывают на "худшую ситуацию" из-за обмеления водохранилищ в пределах полуострова. Такое заявление сделал сегодня, 25 января, глава республики Сергей Аксенов, выступая на заседании штаба по ситуации с водой в регионе.

По словам политического деятеля, в настоящее время оптимистичные варианты для решения проблем с водоснабжением отсутствуют. Мнение синоптиков разделено: эксперты не могут дать конкретный прогноз по дальнейшему развитию ситуации.

По этой причине, отметил Аксенов, власти готовятся либо к тому, что водоснабжение в Крыму либо ухудшится, либо же останется на прежнем уровне. Также глава Крыма заявил о необходимости продолжать деятельность по разработке подземных источников, призвав прекратить надеяться на снежные осадки.

Глава "Воды Крыма" Владимир Баженов заявил, выступая на заседании оперштаба по ситуации, что притоки в водохранилища минимальны настолько, что вариант с осадками даже не стоит принимать во внимание, отмечает "Интерфакс".

Ранее о проблеме с водоснабжением в Крыму ранее высказался заместитель главы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров, заявивший о том, что на восстановление подачи воды со стороны Украина надеяться явно не стоит.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ГостьОстался огрызок ума у огрызка
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Украина должна показать крымчанам, что без нее они будут жить в условиях засухи и решение о вхождении в состав России на референдуме в 2014 году было ошибкой.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко
Крымчане, в ы мои родные , свои, мои граждане и поэтому я вас буду душить блокадой. Ведь я вас очень люблю- Украина
Хунтари все что могли - уже сделали. Перекрыли канал. Ничего нового они не добавят. Поэтому, не обращая внимания на их пугалки, нужно спокойно работать по теме водоснабжения.
Гость
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Дай Боже осадков на Крым, да побольше!
Гость
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Бандерлоги идут на хъй!
Гость .
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За сепаратизм приходит ответка! " Что , помогли тебе ляхи?"
Гость
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Фули ты скулишь, губер, езжай в столицу добивайся, решай проблему, на что ты там сидишь, <цензура>.
Доброжелатель.
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А морда какая на фото довольная
Доброжелатель.
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Это по РУССКИ!
Доброжелатель.
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Крым наш!
Хоть все сдохнет!
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