Российские студенты стремятся стать предпринимателями

Практически все учащиеся вузов и колледжей готовы начать строить карьеру во время учебы

Большинство нынешних студентов в России хотят открыть в будущем собственное дело. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ГК "ЭФКО" и АНО "Россия – страна возможностей" среди юношей и девушек, получающих высшее и среднее специальное образование. При этом многие уверены, что важно не только как можно раньше начать стажироваться в выбранной сфере, но и уметь правильно строить бизнес-план.

Как выяснилось, почти 4% опрошенных уже ведут собственный бизнес, а 61% российских студентов планируют стать предпринимателями в будущем. Причем почти половина нынешних учащихся считают, что начинать свое дело лучше, когда уже будет опыт работы в выбранной сфере.

Соответственно, практически все (94%) уверены, что для будущей карьеры полезно начать стажировку еще во время учебы в вузе, пусть даже и онлайн. По их мнению, это даст им возможность попробовать свои силы в командной работе, даст шанс поучаствовать в серьезном проекте, возможность перенять опыт и получить советы от опытных коллег.

"Пройти практику в крупной компании и зарекомендовать себя студенты могут, участвуя в наших конкурсах. Например, в олимпиаде "Я – профессионал" или проекте "Профстажировки 2.0",

– рассказал рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Он отметил, что проект сотрудничает с более 1,5 тысяч работодателей по всей стране. Поэтому каждый амбициозный и талантливый студент может попробовать начать карьеру в интересном для него направлении под руководством профессиональных наставников.

Согласно опросу ГК "ЭФКО" и АНО "Россия – страна возможностей", четверть студентов, мечтающих о собственном деле, полагают, что так им будет проще реализовать свои идеи и создавать новые инновационные продукты. Каждый пятый считает, что так заработок будет зависеть только от них самих. Треть опрошенных верят, что, став бизнесменом, можно получить признание и уважение в обществе.

Для развития молодежного предпринимательства в России 73% студентов предложили привлекать их к реальным проектам, 45% считают необходимым развитие спецпрограммы поддержки, 43% настаивают на включение в учебную программу специальных практико-ориентированных курсов.

"В университетах не всегда уделяют достаточно времени подготовке специалистов, готовых придумывать и внедрять инновационные идеи на производстве, поэтому решили учить таких предпринимателей сами и запустили курсы по инновационному предпринимательству в сфере foodtech в университетах ИТМО и НГУ",

– отметил гендиректор "ЭФКО Инновации" Андрей Зюзин. По его словам, студенты, получившие практические навыки на таких курсах, смогут провести custom development инновационного продукта, оценить его рыночный потенциал, сделать оценку стартапа и подготовить бизнес-план для инвестора. Это очень полезно для будущей работы.

В целом, 83% студентов уверены, что для успеха в предпринимательстве предпочтительнее иметь бизнес-образование. Около 60% указали, что особенно важно иметь продуманный бизнес-план, 37% назвали главным правильное определение своей аудитории.

При этом подавляющее большинство студентов (71%) уверены, что пол не влияет на будущий успех в бизнесе, 26% полагают, что мужчинам пробиться на рынке с собственным делом легче, 3% считают, что добиться успеха проще женщинам-предпринимательницам.

Опрос проводился онлайн с 13 по 20 января 2021 года среди 10 тысяч студентов колледжей и вузов России.

АНО "Россия – страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов, в том числе конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я – профессионал", всероссийский конкурс "Большая перемена" и др.

ГК "ЭФКО" – холдинг, входящий в тройку крупнейших агропромышленных компаний Евразийского экономического союза, является одним из ведущих производителей растительного масла, майонеза, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции под торговыми марками "Слобода" и Altero.