Пенсии по инвалидности могут назначить без заявления

Пенсии по инвалидности могут назначить без заявления
Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Нововведение призвано облегчить жизнь россиянам, имеющим проблемы со здоровьем

Инвалиды не должны обивать пороги разных учреждений для оформления пенсии и социальных пособий. Выплаты им должны назначаться в беззаявительном порядке. Об этом говорится в законопроекте, назначенном к рассмотрению в Госдуме.

Как пояснил председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, решение о назначении пенсии людям, имеющим проблемы со здоровьем, по замыслу авторов инициативы, будет приниматься в кратчайшие сроки и без дополнительных действий со стороны граждан.

"Новая норма серьезно поможет инвалидам, сократив необходимость бюрократических "проволочек",

приводит "Российская газета" слова Тереньева.

Отмечается, что законодательная инициатива предусматривает назначение не только социальной пенсии по инвалидности, но и выплат положенных пособий и компенсаций, в том числе регионального уровня. 

Ранее в России начался эксперимент по оформлению пенсий онлайн. Сделано это было из-за эпидемии коронавируса, но скорее всего, такую возможность сохранят и в будущем.

Николай ВИКТОРОВ

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