Пенсии по инвалидности могут назначить без заявления

Нововведение призвано облегчить жизнь россиянам, имеющим проблемы со здоровьем

Инвалиды не должны обивать пороги разных учреждений для оформления пенсии и социальных пособий. Выплаты им должны назначаться в беззаявительном порядке. Об этом говорится в законопроекте, назначенном к рассмотрению в Госдуме.

Как пояснил председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, решение о назначении пенсии людям, имеющим проблемы со здоровьем, по замыслу авторов инициативы, будет приниматься в кратчайшие сроки и без дополнительных действий со стороны граждан.

"Новая норма серьезно поможет инвалидам, сократив необходимость бюрократических "проволочек",

– приводит "Российская газета" слова Тереньева.

Отмечается, что законодательная инициатива предусматривает назначение не только социальной пенсии по инвалидности, но и выплат положенных пособий и компенсаций, в том числе регионального уровня.

Ранее в России начался эксперимент по оформлению пенсий онлайн. Сделано это было из-за эпидемии коронавируса, но скорее всего, такую возможность сохранят и в будущем.