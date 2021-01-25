Пенсии по инвалидности могут назначить без заявления

Курс рубля
- Курс рубля после инаугурации Байдена может резко измениться
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Инвалиды не должны обивать пороги разных учреждений для оформления пенсии и социальных пособий. Выплаты им должны назначаться в беззаявительном порядке. Об этом говорится в законопроекте, назначенном к рассмотрению в Госдуме.
Как пояснил председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, решение о назначении пенсии людям, имеющим проблемы со здоровьем, по замыслу авторов инициативы, будет приниматься в кратчайшие сроки и без дополнительных действий со стороны граждан.
"Новая норма серьезно поможет инвалидам, сократив необходимость бюрократических "проволочек",
– приводит "Российская газета" слова Тереньева.
Отмечается, что законодательная инициатива предусматривает назначение не только социальной пенсии по инвалидности, но и выплат положенных пособий и компенсаций, в том числе регионального уровня.
Ранее в России начался эксперимент по оформлению пенсий онлайн. Сделано это было из-за эпидемии коронавируса, но скорее всего, такую возможность сохранят и в будущем.
Укладка труб в водах Дании возобновилась
Выписку о социальных выплатах можно получить онлайн