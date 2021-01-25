Как выглядит бывшая квартира Путина в Германии: опубликованы уникальные кадры

Как выглядит бывшая квартира Путина в Германии: опубликованы уникальные кадры
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент жил в Дрездене 30 лет назад

До 1991 года Владимир Путин работал в ГДР. Жил российский президент в то время в Дрездене, в панельном доме на улице Радебергерштрассе. Как выглядит прежнее жилище политика сейчас, удалось выяснить немецким журналистам.

После окончания службы в Германии Путин с семьей вернулся в Россию, а в его квартиру въехал столяр Йорг Хофманн, который живет там до сих пор. По словам мужчины, неудобства возникают лишь, когда около дома останавливаются автобусы с российскими туристами. Некоторые считают, что в помещении находится музей Путина.

Площадь квартиры составляет 66 кв. м. – три комнаты, кухня и санузел. Также в доме есть лоджия и подвал. Хофманн вспоминает: когда он въезжал, в жилище также были типичные для ГДР обои, темная мебель и ковролин. Помогали российскому президенту с переездом 10-12 человек, которые упаковывали вещи в ящики и разбирали мебель.

Прежде Хофманн никого не пускал в бывшую квартиру Путина и сделал исключение впервые. Уникальные кадры опубликовало издание Bild.

Ранее эксперты обсудили кадры с российским лидером во время купания на Крещение.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Санкции не помеха: "Северный поток – 2" достраивают

Укладка труб в водах Дании возобновилась

Назван быстрый способ узнать размер пенсии

Выписку о социальных выплатах можно получить онлайн

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей