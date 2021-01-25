Президент жил в Дрездене 30 лет назад

До 1991 года Владимир Путин работал в ГДР. Жил российский президент в то время в Дрездене, в панельном доме на улице Радебергерштрассе. Как выглядит прежнее жилище политика сейчас, удалось выяснить немецким журналистам.

После окончания службы в Германии Путин с семьей вернулся в Россию, а в его квартиру въехал столяр Йорг Хофманн, который живет там до сих пор. По словам мужчины, неудобства возникают лишь, когда около дома останавливаются автобусы с российскими туристами. Некоторые считают, что в помещении находится музей Путина.

Площадь квартиры составляет 66 кв. м. – три комнаты, кухня и санузел. Также в доме есть лоджия и подвал. Хофманн вспоминает: когда он въезжал, в жилище также были типичные для ГДР обои, темная мебель и ковролин. Помогали российскому президенту с переездом 10-12 человек, которые упаковывали вещи в ящики и разбирали мебель.

Прежде Хофманн никого не пускал в бывшую квартиру Путина и сделал исключение впервые. Уникальные кадры опубликовало издание Bild.

Ранее эксперты обсудили кадры с российским лидером во время купания на Крещение.